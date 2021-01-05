عضو بحزب بارزاني: لن نحتفل بعيد الجيش العراقي.. هنالك سبب مباشر

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانأكد شيرزاد حسن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، عدم وجود تمثيل كردي حقيقي داخل الجيش العراقي.وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التمثيل الكردي في الجيش العراقي ما يزال أقل من مستوى الطموح، ولا يتجاوز عدد أصابع اليد".وتابع انه "لا يسمح للكرد بتولي قيادات الفرق والأولوية داخل الجيش العراق"، على حد قوله.وأضاف أنه "حتى الآن لا يشعر الكرد بتمثيلهم الحقيقي داخل الجيش العراقي، لذلك لا يحتفلون بذكرى تأسيسه ومع ذلك نحن نكن كل الاحترام للجيش الحالي".وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن يوم غد دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية رفم تعطيل الدوام ببقية انحاء العراق بمناسبة عيد الجيش.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس اركان الجيش العراقي السابق (2003 ـــ 2015) الفريق بابكر زيباري عن نسبة المكون الكردي في الجيش.وقال زيباري، الذي يقود حاليا محور غرب دجلة بقوات البيشمركة، في تصريحات لوسائل اعلام كردية، إن "الكرد مكون رئيسي في العراق، ويجب ان يشكلوا بموجب الدستور 17% من الجيش العراقي".ولفت الى، أن "نسبة الكرد حاليا في الجيش لا تتعدى 1%"، مشددا على "ضرورة وأهمية رفع نسبتهم لتطابق ما ورد في الدستور".

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