المرور العامة تعلن قطوعات الطرق ليوم غد

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن الطرق التي سيتم قطعها يوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل قوله إن "محيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتي النسور والفارس العربي ومنطقة المنصور سيتم قطع الطرق فيها".

وأضاف: "أما من جانب الرصافة فإنه سيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة".

ولفت إلى أن "القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا".

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