وزير الدفاع يبحث مع السفير الفرنسي بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بمكتبه في مقر الوزارة، السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.واكد برونو اوبير، وقوف فرنسا الى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية ، كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.وقدم السفير الفرنسي التهنئة للجيش العراقي بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسه، متمنياً له النجاح والتقدم./انتهى9

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