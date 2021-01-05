قطوعات الطرق ليوم غد الاربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة قطوعات الطرق ليوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وقالت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" في جانب الكرخ سيتم قطع محيط المنطقة الخضراء ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي و منطقة المنصور.وفي جانب الرصافة سيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة".واوضت :" ان القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة بعد الظهر "./انتهى9

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