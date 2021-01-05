المالكي: الأوان قد حان لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية في العراق نوري المالكي، الثلاثاء، أن المرحلة الراهنة تدعو الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، معتبراً أن ...

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