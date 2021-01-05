شتائم وتهديدات تطال الكاظمي ومستشاره بسبب

2021/01/05 | 20:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ردود فعل "متفجرة" لا تخلو من "الشتائم والتهديدات" تلقاها مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، على خلفية تصريحات لشبكة (البي بي سي) أثارت غضب الجبهات الشعبية والسياسية المقربة والحاضنة للفصائل المسلحة، التي اعتبرت هذه التصريحات تحمل إساءة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الأمر الذي دفع داوود لإصدار توضيحين خلال أقل من 24 ساعة، فضلًا عن اتخاذ الكاظمي قرارات تتعلق بالقضية.

المنصات الإعلامية غير الرسمية المرتبطة بالفصائل ابتدأت جولة التصعيد بتوجيه رسائل وتهديدات لمستشار رئيس الوزراء هشام داوود

داوود وفي برنامج وثائقي بثته شبكة (البي بي سي) جزءًا أوليًا منه، قال إن "سليماني كان يعتقد أنه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء، فيما فرضت الحكومة الحالية على خلفه قاآني أن يأتي بفيزا من الباب الصحيح".

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والكاظمي يرد بجولة

المنصات الإعلامية غير الرسمية المرتبطة بالفصائل ابتدأت جولة التصعيد، بتوجيه رسائل وتهديدات الى عدد من النواب، مطالبيهم باتخاذ موقف من داوود والضغط لإقالته، فضلًا عن تهديدات باتخاذ اجراءات تصعيدية واقتحامات.

وعلى خطى المنصات المقربة من الفصائل، خرجت الكتل السياسية المقربة من الفصائل وإيران والحشد الشعبي، المنضوية تحت تحالف الفتح عبر ممثلين عن العصائب وبدر وغيرها من الشخصيات السياسية المشابهة، ببيانات وتغريدات أمطرت فيها داوود بشتائم وتهديدات، حيث قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي الآمرلي في تغريدة، إنه "في كل مرة لا يتوانى مستشار رئيس الوزراء المدعو هشام داوود في التجاوز على الشهداء الذين حرروا العراق وآخرها تجاوزه على ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني الذي وصفه الإمام السيستاني بأحد قادة النصر في العراق".

وأضاف: "أود أن أقول لداوود إنه عندما اكتسح الإرهاب العراق وهو متسكع في ملاهي أوروبا، كان سليماني متواجدًا معنا في سواتر العز والشرف والجهاد في آمرلي ولم يغادر العراق حتى شارك في كل عمليات التحرير واستشهد على أرضه"، داعيًا الكاظمي إلى أن "يتخذ موقفًا واضحًا من مستشاره "الوضيع" ويقيله فورًا او يبيّن لنا موقفه بكل صراحة".

من جانبه، كتب النائب عبد الأمير التعيبان الدبي، في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، قائلًا: "داوود ..



مثلك لا يتحدث عن سليماني، فأنت منه محل الثرى من الثريا ...".

فيما وصف عضو تحالف الفتح محمد الغبان، داوود بتغريدة على تويتر بأنه "مصاب بعمى الألوان وفاقد البصر والبصيرة، ولا تستغرب هذه التصريحات منه".

واضطر داوود إلى أصدار أول توضيح ببيان يوم أمس الاثنين، قال فيه إن "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها"، مضيفًا أنه تحدث "في الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثًا وأكاديميًا مختصًا في الشأن العراقي، ولم أتحدث بصفة رسمية، وما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وأكد داوود التزامه "بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودًا".

ولم يقف الأمر هنا، فبينما لا زالت ردود الفعل السياسية من الكتل المقربة من إيران، مستمرة ومتصاعدة، اضطر داوود أن يصدر توضيحًا آخر خلال أقل من 24 ساعة، مشيرًا في توضيحه الأخير أنه "ما زالت ردود الأفعال مستمرة بين أوساط عراقية بسبب تصريحاتي الأخيرة على قناة البي بي سي، وإذ اتفهم ردود الأفعال الغاضبة هذه، لا بد من التوضيح مجددًا بأن الدقائق المقتطعة تلك جاءت ضمن فيلم تسجيلي طويل لم يبث بعد، وأن من يتفحص ما صدر عني لن يجد أي تقليل من شأن الشخصيات الهامة التي وردت اسماؤها، وأرجو أن يكون هذا التوضيح بمثابة اعتذار لكل من فهم حديثي بغير مقاصده".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمرًا بتجميد عمل المستشار هشام داوود، على خلفية تصريحاته، فيما وجه بفتح تحقيق بالتصريحات.

قالت مصادر إن الكاظمي أصدر أمرًا بتجميد عمل المستشار هشام داوود، على خلفية تصريحاته بخصوص سليماني

في الأثناء، أعاد مكتب رئيس الوزراء الكاظمي، تذكر المؤسسات العسكرية كافة بتوجيه سابق، يمنع الظهور الإعلامي "منعًا باتًا لجميع المنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية، والتصريحات في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن معلومات ومواقف قد يمس بها الأمن الوطني العراقي إلا بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء شخصيًا".

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