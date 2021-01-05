الصناعة تكشف عن خططها التصديرية لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها

2021/01/05 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن خططها التصديرية لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “وزارة الصناعة والمعادن وضمن الخطة التي أعدتها لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها قامت بتصدير كميات كبيرة من بعض المنتجات ومنها الإسفلتية التي تنتج في الشركة العامة للصناعات …

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