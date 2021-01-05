المرور العامّة تعلن قطع عدة طرق يوم غد في بغداد

2021/01/05 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن الطرق التي سيتم قطعها يوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي. وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “محيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي ومنطقة المنصور سيتم قطع الطرق فيها”. …

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