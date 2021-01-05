المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد

2021/01/05 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور، اليوم الثلاثاء، قطع عدد من الطرق في بغداد من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الساعة الثالثة ظهراً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وقالت المديرية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنه “في جانب الكرخ سيتم قطع منطقة المنصور، ومحيط المنطقة الخضراء ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي، أما في جانب الرصافة، فسيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة”.

وأشارت المديرية إلى أن “القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا”.

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