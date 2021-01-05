الصحة: خطورة الوضع الوبائي ما زالت قائمة

2021/01/05 | 20:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتحضيراتها استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من لقاح كورونا، فيما حذرت من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خوفاً من تأجج الموقف الوبائي من خلال تطور السلالة الموجودة.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الصحة أبرمت اتفاقاً مع […]

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