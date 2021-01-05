المرشح لمنصب وزير الثروات في كوردستان: لابد من التوصل الى حل لايظلم اي طرف في ملف النفط بين بغداد واربيل

2021/01/05 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المرشح لمنصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال أتروشي، أهمية الذهاب الى اتفاق نفطي بين بغداد وأربيل يضمن التوصل إلى حل ستراتيجي يرضي الجميع ولا يظلم اي طرف.

وقال أتروشي في أول تصريح له بعد إعلان ترشيحه رسمياً للمنصب، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، إن "الاتفاق مع الحكومة العراقية له أهمية كبيرة من أجل العمل معا للوصول الى حل استراتيجي يرضي الجميع وبعيدا عن وقوع الظلم على الطرفين".

وأضاف، أن "ترتيب القطاع النفطي بحاجة الى العمل في جو هادئ ومتفاهم للوصول الى إتفاق"، داعياً القوى السياسية الكوردستانية إلى دعم عمل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم "من أجل الارتفاع بالقطاع النفطي الكوردستاني".

ومن المقرر أن يعقد برلمان اقليم كوردستان جلسة، يوم غد الاربعاء، لمنح الثقة لكمال أتروشي، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.

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