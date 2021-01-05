الصناعة: منتجاتنا مرغوبة لدى دول الجوار والخليج لـ3 أسباب

2021/01/05 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن سعيها لتصدير منتجات إلى دول الجوار خلال الفترة القليلة المقبلة، بعضها حققت الاكتفاء الذاتي في البلد وسيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدة وجود إقبال وطلب كبيرين من دول الخليج ودول الجوار على المنتج العراقي، فيما أوضحت بعض المواد المرغوبة بالتصدير.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، إن "وزارة الصناعة والمعادن وضمن الخطة التي أعدتها لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها قامت بتصدير كميات كبيرة من بعض المنتجات ومنها الإسفلتية التي تنتج في الشركة العامة للصناعات التعدينية في مختلف معاملها الحكومية، بالإضافة إلى المعامل الأخرى التي تم إنشاؤها بالمشاركة مع القطاع الخاص".

وأضاف الصافي، أنه "تم تصدير المنتجات (البرايم كوت) و(البرايم والكات باك) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها في عمليات إكساء الطرق والشوارع الرئيسة ولأغراض أخرى تتعلق بالعزل المائي".

وتابع، أن "الوزارة تسعى لتصدير منتجات أخرى إلى دول الجوار ومنها الأسلاك والقابلوات الكهربائية المنتجة في شركة أور العامة بمحافظة ذي قار، التي سيتم تصديرها إلى سوريا خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "هناك مساعيا وخططا مستقبلية لتصدير منتجات أخرى حققت الاكتفاء الذاتي في البلد وسيتم الإعلان عنها لاحقا".

وأشار الصافي إلى "وجود إقبال وطلب كبيرين من دول الخليج ودول الجوار على المنتج العراقي، لأن فيها حماية المنتج وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وتحتوي على شهادة منشأ".

وبين المسؤول، أن "المواد المرغوبة بالتصدير كالأسمنت بكافة أنواعه المقاوم والعادي الذي يحمل المواصفات الأميركية، والمواد الإنشائية المتمثلة بالحجر والحجر المكسر والحصى والحصى المكسر والرمال والرمال الخبط المسماة بالسبيس وكذلك الطابوق والجلود المصنعة والسكائر بجميع أنواعها".

ولفت إلى أن "الصادرات العراقية تم إيقافها منذ العام 2003 واستمر ذلك إلى نهاية العام 2017 لحين إصدار قرار 40 من قبل مجلس الوزراء بإلغاء قرار إيقاف التصدير وسمح للوزارة بتصدير منتجاتها الفائضة عن الحاجة".

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