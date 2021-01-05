الأسدي: الموازنة لن تمرر دون تضمنها حقوق المفسوخة عقودهم في الحشد

2021/01/05 | 20:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشترط رئيس كتلة السند النيابية، احمد الاسدي، تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 لتمريرها.

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