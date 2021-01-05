بالفيديو.. ترامب: أنتظروا العاصفة

2021/01/05 | 20:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توعد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ"عاصفة" وذلك ضمن اعتراضاته على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها خصمه الديمقراطي جوزيف بايدن.

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