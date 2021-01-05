2021/01/05 | 20:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاك التدريبي لفريق الديوانية بقيادة قصي منير يعلن استقالته من مهمته التدريبية بعد مباراة الزوراء المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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