الكاظمي يصدر أمرا ديوانيا بترقية ضباط الدفاع في ذكرى عيد الجيش

2021/01/05 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع مستحقي الترقية.

وأكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزاره الدفاع مستحقي الترقية لجدول السادس من كانون الثاني لسنة الفين وواحد وعشرين.

القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi يصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزاره الدفاع مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021 .



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 5, 2021

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