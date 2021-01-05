الخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف قطاعاً إيرانياً ’حيوياً’

2021/01/05 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية،

الثلاثاء، عن فرض عقوبات على قطاع الصلب

الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها

الالكتروني، ، (5 كانون الثاني 2021)، أن

"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC حدد

موردا

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