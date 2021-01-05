الجمعيات الفلاحية في كربلاء تشارك بمشاهدة حقلية حول الاستخدام الأمثل لمبيدات أدغال الحنطة

2021/01/05 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد الفرعي لقضاء المركز احد

أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بالمشاهدة

الحقلية التي أقامتها دائرة الإرشاد

والتدريب الزراعي / المركز الإرشادي

التدريبي الزراعي

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