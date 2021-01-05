العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لعام 2021

2021/01/05 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عادل الركابي، يوم الثلاثاء، إطلاق

رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها

الأولى لعام 2021.

وقال الركابي في بيان صحفي اليوم

الثلاثاء، إنه "تم إطلاق رواتب الإعانة

الاجتماع

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