2021/01/05 | 20:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الكاظمي يلقي كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لعيد الجيش العراقي في الساعة التاسعة من مساء اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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