فوربس الأميركية: الاتفاق بين بغداد وأربيل سيواجه معرقلات في مجلس النواب

2021/01/05 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تقرير لمجلة فوربس الأميركية، ان يواجه الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، صعوبات ومعرقلات عند عرض الموازنة الاتحادية على مجلس النواب العراقي.

وأشار التقرير الى المعارضة الشديدة داخل البرلمان للبنود المتعلقة بحصة إقليم كردستان من الموازنة، وهو ما يقف عقبة امام تطبيق الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان في العشرين من الشهر الماضي، على الرغم من المرونة التي يبديها الإقليم في تعامله مع بغداد.

وأوضح التقرير ان تصدير مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا، كان نقطة خلافية دائمة بين بغداد وأربيل، إضافة الى الخلافات حول طبيعة اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا حول الصادرات واستخدام انابيب التصدير، وديون حكومة الاقليم المتراكمة، وحجم الرواتب المخصصة للقطاع العام، وواردات الجمارك والضرائب.https://www.forbes.com/sites/debtwire/2021/01/04/iraqi-and-kurdistan-budget-hangs-in-the-balance/?sh=752dea6c2805

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