الطفلة منسا تستعيد حاسة السمع بعد زراعة قوقعة لأذنها

2021/01/05 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة حماية أطفال كوردستان تمكن فتاة عمرها 6 أعوام من استعادة حاسة السمع بعد عملية ناجحة لزراعة قوقعة الاذن.

وقالت المنظمة في بيان لها ان الطفلة منسا بوتان كانت تفقد من الطفولة حاسة السمع وقد قامت بزيارة منظمة حماية اطفال كوردستان وقد تكفلت المنظمة باجراء عملية زراعة قوقعة لأذن الطفلة منسا في 16/1/2019 وتكللت بالنجاح.

وأضاف البيان ان الطفلة منسا تقوم حاليا بزيارة المنظمة اسبوعيا للتدرب على التحدث حيث تخضع لدورات في المخاطبة والتحدث تحت اشراف اخصائيين، فيما تحسنت حاسة السمع لديها بشكل جيد، كما تخضع للتمارين في منزلها ايضا.

وذكرت المنظمة ان اكثر من 100 طفل يزورونها شهريا للتدرب على المخاطبة ليعودوا الى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وقامت منظمة حماية اطفال كوردستان في عام 2010 بتكفل اجراء عملية زراعة قوقعة الاذن لأكثر من 231 طفلا، حيث كانت مثل هذه العمليات تجرى سابقا خارج اقليم كوردستان، فيما تم تأمين اجهزة سمع لـ 134 طفلا، بينما اقامت المنظمة 3236 دورة تدريبية على المخاطبة للاطفال من قبل اخصائيين.

PUKmedia / منظمة حماية اطفال كوردستان

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