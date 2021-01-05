2021/01/05 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الزراعة السورية من بيع وتناول نوع سام من السمك، بعدما توفيت طفلة في مدينة اللاذقية إثر تناول هذا النوع من السمك، في حادثة هي الثانية بعد وفاة رجل في مدينة طرطوس أمس.

ونقلت روسيا اليوم عن مصدر طبي من محافظة اللاذقية، أن الطفلة توفيت بعد تناولها سمكة تعرف باسم "النفيخة" أو (البالون) وهي من النوع السام الذي ما زال هناك من يتناوله، وقال إن حالة التسمم أصابت جميع أفراد عائلة الطفلة السبعة، إلا أن حالتهم تحسنت، بينما توفت الطفلة، وأضاف أن الحادثة ليست الأولى إذ توفى رجل في مدينة طرطوس أمس بعد تناوله سمكة من ذلك النوع، كما شهدت اللاذقية سابقا أكثر من حالة تسمم ناجمة عن تناول تلك السمكة.

وقد طلبت وزارة الزراعة السورية من بائعي الأسماك عدم بيع ذلك النوع من السمك في محالهم، "تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، ونشرت الوزارة نداء إلى الأهالي وجهته "الهيئة العامة للثروة السمكية" وأهابت فيه بالامتناع عن شراء وتناول سمكة النفيخة وذلك "درءا لمخاطر التعرض للتسمم كونها تحتوي مادة سامة في جسمها".

كذلك أهابت بالصيادين أن يقوموا بإتلاف ذلك النوع من السمك وعدم إعادته حيا إلى المياه عند ظهوره في حصيلة الصيد.

PUKmedia / عن روسيا اليوم

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة طفلة سورية بعد تناولها سمكا ساما) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة طفلة سورية بعد تناولها سمكا ساما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).