برشلونة يجدد عقد “مسرب الأسرار” سرا

2021/01/05 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

جدد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عقد لاعبه الشاب ريكي بويج لمدة موسمين، رغم دخوله في خلاف مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن عقد ريكي بويج مع برشلونة ينتهي بعد الموسم الحالي، لذا قام النادي الكتالوني بتمديده لمدة موسمين، وحصل بالفعل على توقيع اللاعب.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة أرادوا ربط بويج لمدة موسمين مقبلين، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أو رغبات المدربين.

وأوضحت أن النادي الكتالوني لا يخطط لإصدار بيان رسمي بشأن تجديد بويج حتى صيف 2023، مع وضع شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وتوترت علاقة ريكي بويج (21 عاما) مع كومان، بسبب اعتقاد الهولندي أن اللاعب يسرب ما يحدث في غرفة ملابس برشلونة إلى الإعلام.

وأوصى كومان برحيل بويج على سبيل الإعارة، ولا يمنحه وقتا كافيا للمشاركة مع برشلونة.



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