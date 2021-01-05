الكهرباء: اجتماعات مستمرة لعودة أعمال هيأة الربط الخليجي

2021/01/05 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار الاجتماعات لعودة أعمال هيأة الربط الخليجي، مؤكدة أن العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط الخليجي، فيما أشارت إلى أنها استحصلت تخويلاً من مجلس الطاقة الوزاري للمضي بمشروع الربط الكهربائي، مبينةً أنها تنتظر ضخ الغاز من إيران لمعاودة العمل في محطات الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك اجتماعات من أجل عودة عمل هيأة الربط الخليجي"، مؤكداً أن "العراق أكمل 80% من التزاماته تجاهه".

وأضاف، أن "مجلس الطاقة الوزاري فوض وزارة الكهرباء بأن تمضي بمشروع الربط الكهربائي، من خلال فتح مقرات لشركات من الممكن أن تعمل على إنجاز هذا الربط، لتحقيق جدية كبيرة، للمضي بالمشروع الكهربائي مع هيأة الربط".

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن "سبب انخفاض تجهيز الكهرباء في المحافظات هو نقص الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج"، مبيناً أن "الوزارة تنتظر دفع الغاز من الجانب الإيراني، لمعاودة العمل في محطات الإنتاج".

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