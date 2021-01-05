أمير الكويت: بيان العلا إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

2021/01/05 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح على أهمية “بيان العلا” الذي تبنته اليوم الثلاثاء بالإجماع القمة الخليجية التي استضافتها السعودية.

حيث وصف أمير الكويت خلال كلمته في قمة العلا البيان الختامي للقمة بأنه يعد إنجازا تاريخيا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه، مشيدا بما توصلت إليه القمة من “قرارات بناءة ستعزز مسيرة دول مجلس التعاون، على حد قوله.

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