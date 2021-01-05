إنضباط الكرة تصدر جملة من العقوبات

2021/01/05 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، اجتماعا لمناقشة تقارير مشرفي المباريات للنظر في الإساءات والتجاوزات التي حصلت في المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)" وتقرر، خلال الاجتماع، معاقبة مشرف فريق اربيل (بشتوان شبيب) بالحرمان من مرافقة فريقه لأربع مباريات بدءا من الجولة الثالثة عشرة المقبلة من المرحلة الاولى بعد النظر في تقرير مشرف مباراة (اربيل والميناء)، مع دفع غرامة مالية مقدارها اربعة ملايين دينار، وذلك استنادا لأحكام المادة 51 / 1 انضباط، والقرار غير قابل للاستئناف استنادا لأحكام المادة 128 انضباط".

واضافت،" وبالنظر لتقرير مشرف مباراة (الكاظمية وشباب العدل) ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، ونظرا للأحداث والتجاوزات التي حصلت في المباراة، تقرر معاقبة لاعب شباب العدل (حيدر ماجد) بالإيقاف لمباراتين ابتداءً من الدور المقبل، ومعاقبة مدرب حراس مرمى شباب العدل (باسم سهام) بحرمانه من مرافقة فريقه لمباراة واحدة ابتداءً من الدور المقبل، وذلك استنادا لأحكام المادة ( 51 / 1 ) انضباط، ومعاقبة لاعب الكاظمية (رداد سهيل) بالإيقاف لمباراتين ابتداءً من الدور المقبل، على ان يكون القرار غير قابل للاستئناف".

وبينت،" وتمت مناقشة تقرير مشرف مباراة (الإسكان والمصافي) ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى، في المباراة التي جرت احداثها على ملعب (البياع)، ونظرا للتجاوزات التي حصلت في المباراة، تقرر معاقبة مدرب فريق الاسكان (بشار مويشي) بالحرمان من مرافقة فريقه لأربع مباريات متتالية بدءا من الجولة المقبلة، مع دفع غرامة مالية مقدارها اربعة ملايين دينار، وذلك استنادا الى احكام المادة ( 51 / 1 ) من لائحة الانضباط، على ان يكون القرار غير قابل للاستئناف وفق المادة 128 من لائحة الانضباط".

واوضحت،" وبالنظر لتقرير مشرف مباراة (مصافي الوسط ونفط الوسط) ضمن دوري الصالات، تكتفي لجنة الانضباط بالقرار الفني لحكم المباراة بالطرد لمدرب الحراس (محمد طارق)، وعدم اتخاذ أي عقوبة إدارية بحقه".

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