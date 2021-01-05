رئيس الجهورية يعزي بوفاة الشاعر الكبير الفريد سمعان

2021/01/05 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعزية الى الاوساط الثقافية وعائلة الشاعر الكبير الفريد سمعان، الذي وافاه الاجل اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021.وقال صالح في برقية تعزية:"تلقينا بالم بالغ نبأ رحيل الشاعر والكاتب الكبير الفريد سمعان بعد مسيرة طويلة حافلة بالابداع ، كان فيها احد ابرز المساهمين في المشهد الشعري العراقي، ومثّلت نتاجاته صوتاً وطنياً معبراً عن هموم الوطن وشعبه، وبوفاته تفقد الساحة الادبية واحداً من اعمدتها الاصيلة".وتابع :" اعزي الشعب العراقي والاوساط الثقافية برحيل الفقيد، ولعائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان، ولروحه الرحمة"./انتهى8

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