قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون في ختام قمتهم ببيان / العلا / لتعزيز وحدة الصف والتماسك / موسع

2021/01/05 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له.ورحب البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية، بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون".واكد البيان :" الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه ".وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق اليوم ، بحضور قادة الدول الخليجية بينهم أمير قطر تميم بن حمد.وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.واعتبر ولي العهد السعودي أن "الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة"، وأضاف: "نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي".من جهته قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح : "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا.نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك ".وقد اطلق اسما الراحلين السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة./ انتهى

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