2021/01/05 | 20:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تفشي الفيروس وتشديد القيود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع استمرار انتشار الوباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع استمرار انتشار الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).