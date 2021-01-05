شخصية بابا نويل تكتسح بعشيقة وبحزاني في عيد رأس السنة 2021

2021/01/05 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر مع بداية السنة الجديدة 2021 واحتفالات رأس السنة المعتادة، اكتسحت شخصية بابا نويل شوارع بعشيقة وبحزاني، والتي تحولت من شخصية مسيحية الى شخصية عامة تولد كل يناير من السنة الجديد.“بابا نويل” المتميز بلباسه الاحمر، ولحيته البيضاء، وتوزيعه للهدايا على الأطفال، وسط احتفال وفرح وموسيقى وطبل تسعد وتبهج الأطفال.اختلفت …

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