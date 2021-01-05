البتكوين “منافس رقمي للذهب” وقد تسجل 146 ألف دولار

2021/01/05 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” إلى أن عملة البتكوين الرقمية برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وأدى الإقبال على العملة الرقمية إلى ارتفاع أسعارها، بما يزيد على ثلاثة أمثال في الأشهر الستة الماضية إلى ذروة قياسية بلغت 34800 دولار في الثاني من يناير الحالي.

وقال خبراء اقتصاديون في بنك “جيه بي مورغان”: “بدأنا نضع في اعتبارنا منافسة البتكوين للذهب”.

وقد يؤذن ذلك بفجر جديد للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصورا على المضاربين ومستثمري التجزئة.

وعلى الرغم من أن “جيه بي مورجان”، يرى أن احتمالات أن يدفع “هوس المضاربة الحالي” العملة الرقمية إلى مستوى ما بين 50 ألف و100 ألف دولار، فإنه حذر من أن هذه المستويات سيتضح أنها غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب.

وقال البنك: “نلاحظ أن الارتفاع المذهل لعملة البتكوين في الأسابيع القليلة الماضية، دفعها إلى منطقة بها المزيد من التحديات، ليس فقط في ما يتعلق بوضعها بل أيضا من حيث قيمتها”.

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