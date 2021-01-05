الشيخ حمودي يؤكد على اهمية حفظ أستقلالية الجيش العراقي وتعزيز قوته

2021/01/05 | 21:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، بيانا بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، مؤكدا فيها على أهمية حفظ أستقلالية الجيش وتعزيز قوته.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “بكل فخر واعتزاز يقف العراق اليوم إجلالا لجيشه البطل بكل صنوفه، قادة وأفرادا، ولشهدائه الابرار وعوائلهم، في الذكرى […]

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