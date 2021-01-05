مقتل ثلاثة من ارهابي داعش باشتباكات مسلحة في المناطق الغربية 

2021/01/05 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الثلاثاء، بان ثلاثة من عصابات داعش الاجرامية قتلوا باشتباكات مسلحة غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ان ” قوة امنية من الجيش وحشد عشيرة الجغايفة اشتبكت اثناء تنفيذ واجب امني في منطقة تي وان التابعة لقضاء القائم غربي الانبار، ما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف ان” الارهابين كانوا يرمون الهجوم على احدى السيطرات الامنية في المنطقة المستهدفة الا ان القوات الامنية رصدت حركة المستهدفين وقتلهم دون وقوع اصابات في صفوف القوات الامنية ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من رصد حركة الارهابين وقتلهم في الحال، موضحا ان” عمليات تعقب عصابات داعش الاجرامية في تلك المناطق مستمرة لتطهيرها من فلول خلايا ارهابي داعش “.

يشار الى مناطق صحراء الانبار الغربية تتعرض بين الحين والاخر لهجمات من ارهابي داعش تستهدف القوات الامنية والمدنيين”.



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