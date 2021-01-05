محافظ البصرة يصادق على تحويل خور الزبير إلى ناحية

2021/01/05 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةصادق محافظ البصرة، اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الثلاثاء، 05 كانون الثاني، 2021، على الحدود الإدارية الخاصة بتحويل خور الزبير الى ناحية يأتي ذلك خلال لقاء رئيس الوحدة الإدارية في قضاء الزبير .وقال العيداني في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال لقائه قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر انه "تم هذا اليوم المصادقة على الحدود الإدارية الخاصة بتحويل خور الزبير الى ناحية ">من جهته اوضح قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر انه "تم العمل على اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل خور الزبير الى ناحية بعد مصادقة محافظ البصرة"، لافتاً الى ان "التأخير في تحويل خور الزبير الى ناحية كان نتيجة جائحة كورونا في الفترة الماضية ،مبيناً الى ان الاسبوع المقبل سيتم التوجه الى وزارة التخطيط لغرض إكمال كافة المتطلبات لاستحداث الوحدات الادارية بموجب التعليمات التي أصدرتها وزارة التخطيط ".

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