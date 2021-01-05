الخنجر: المصالحة بين السعودية وقطر “رسالة مهمة” للقيادات في العراق لتحقيق الوحدة

2021/01/05 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر الامين العام للمشروع الوطني في العراق خميس الخنجر، الثلاثاء، المصالحة بين السعودية وقطر بأنها “رسالة مهمة للقيادات في العراق من أجل تحقيق الوحدة والانقاذ”. وقال الخنجر في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، العظماء وحدهم من يتناسون الخلافات من أجل مصالح شعوبهم وأمتهم”، مضيفا “المصالحة التاريخية بين قطر والمملكة هي رسالة مهمة لكل …

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