الكاظمي : عام 2021 سيكون عام الانجاز العراقي

2021/01/05 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي :" أن عام 2021 سيكون عام الإنجاز العراقي".وقال في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي :" واجهنا حملات الطعن والتشكيك ومحاولة كسر إرادتنا باستعادة هيبة الدولة، و لن ننتبه الى من يحاول إرهابنا بالصوت العالي، وان قرار العراق لن يكون بيد المغامرين"./ انتهى9

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