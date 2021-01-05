الكاظمي :العراق لن يكون ملعبا للصراعات الاقليمية

2021/01/05 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي :" ان ثمرة الحوار الإستراتيجي مع أميركا سحب دفعات من القوات الاميركية، وسوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات".واكد الكاظمي :" ان العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم ولن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول"./انتهى9

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