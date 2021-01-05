2021/01/05 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استحوذت السيارات الكهربية على حصة قياسية من مبيعات المركبات في النرويج خلال العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصة السيارات الكهربية في سوق النرويج تسجل مستوى قياسياً خلال2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصة السيارات الكهربية في سوق النرويج تسجل مستوى قياسياً خلال2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).