2021/01/05 | 21:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، اليوم الثلاثاء، نص كلمة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي فيما يلي نص الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شعبنا العراقي العزيز الكريم في الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، سليل المروءة والمواقف العالية ..نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب ، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين الحبيبة ,جنين ,والجولان.إن رحلة جيشنا الاستثنائية التي بدأت بفوج الإمام موسى الكاظم( عليه السلام)، في 6 كانون 1921 ، وضعت ملامح الدولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقي نيوز ينشر نص كلمة رئيس الوزراء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي نيوز ينشر نص كلمة رئيس الوزراء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي نيوز ينشر نص كلمة رئيس الوزراء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).