الايام نيوز تنشر نص كلمة رئيس الوزراء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 21:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، اليوم الثلاثاء، نص كلمة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي فيما يلي نص الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شعبنا العراقي العزيز الكريم في الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، سليل المروءة والمواقف العالية ..نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، […]

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