ترامب: نائب الرئيس مخول برفض أصوات أدليت بالاحتيال

2021/01/05 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نائب الرئيس مخول برفض أصوات تم الإدلاء بها عن طريق الاحتيال، محذرا نائبه مايك بنس من التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية.

وأعرب ترامب عن أمله بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه بالكونغرس لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وقال مازحا: “إذا فشل بنس فلن أحبه بعد الآن”.

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