المالية النيابية: البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وقيمة الرواتب بلغت 54 تريليونا

2021/01/05 | 21:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الدراجي، الثلاثاء، ان البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وقيمة الرواتب بلغت 54 تريليونا.

وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “موازنة 2021 واجهت نقداً شعبياً وسياسياً، لافتا الى ان “نسبة النواب الذين يمتلكون حرية التحرك السياسي لا تتجاوز 15%”.

واضاف ان “الموازنة لم يقرأها أحد في البرلمان حتى الآن، والبرلمان لن يعيد الموازنة إلى الحكومة وسيجري عليها تعديلات”.

وبين ان “الموازنة تتضمن إنفاقا عاليا ويجب إعادة النظر فيها، وقيمة الرواتب في الموازنة بلغت 54 تريليونا”.

واوضح ان “الدين الخارجي المضمن في الموازنة بلغ 16 تريليونا، في حين ان 27 تريليونا خصصت بالموازنة لرواتب المتقاعدين والإعانة”.

ولفت الى ان “الحكومة ضمنت 321 ألف درجة وظيفية بالموازنة، والبرلمان بصدد التقصي عن التعيينات المبهمة في الموازنة”.



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