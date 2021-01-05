الكهرباء: العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط الخليجي

2021/01/05 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استمرار الاجتماعات لعودة أعمال هيئة الربط الخليجي، مؤكدة أن العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط المذكور. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “هناك اجتماعات من أجل عودة عمل هيئة الربط الخليجي”، مؤكداً أن “العراق أكمل 80% من التزاماته تجاهه”. …

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