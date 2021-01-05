أمين بغداد: رفع أكبر علم عراقي في التحرير تحيةً للجيش.. وحملة إكساء ستشمل كل المناطق

2021/01/05 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، معرض الملصق للفنانين العراقيين ضمن فعاليات احتفاء امانة بغداد بمئوية تأسيس الدولة والجيش العراقي، فيما تم رفع اكبر علم عراقي في ساحة التحرير.

وذكر بيان لامانة بغداد، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، أن "امين بغداد، وبحضور سكرتير القائد العام للقوات المسلحة محمد البياتي، افتتح معرض الملصق للفنانين العراقيين في مقر جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الذي ضم (٥٠) لوحة فنية في مجال التصميم الطباعي شارك بتنفيذها فنانين عراقيين من داخل وخارج البلد جسدت بطولات الجيش العراقي احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيسه".

وقال أمين بغداد إن "هذا المعرض الذي اقامته امانة بغداد ممثلة عن البغداديين لمشاركة الدولة العراقية الحديثة احتفائها بعيد تأسيسها المئوي وكذلك مشاركة ابطالنا في قواتنا المسلحة بعيد تأسيس الجيش العراقي المئوي".

وأضاف أن "امانة بغداد اقامت عدة فعاليات منها هذا المعرض الفني وكذلك نصب اكبر شجرة بساحة التحرير تمثل العلم العراقي يتجمع حولها العراقيون يومياً للاحتفال بهذه المناسبة".

كما أعلن امين بغداد خلال حفل الافتتاح عن "انطلاق حملة نهضة واعمار بغداد التي تشمل اكساء جميع مناطق العاصمة بكل محلاتها بدءاً بمناطق منتخبة وتستمر لبقية المناطق بالتعاون مع وزارتي النفط والاعمار والاسكان وجهات أخرى ساندة في الدولة باشراف رئيس الوزراء وتوجيهه المباشر".

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