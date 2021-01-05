2021/01/05 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قضية، هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ضجة في العراق، بعد تصريحات له انتقد فيها الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية قبل عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليماني من "المحرمات".. قضية المستشار داود تشغل العراق والميليشيات تهدد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليماني من "المحرمات".. قضية المستشار داود تشغل العراق والميليشيات تهدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).