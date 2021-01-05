المرور العامة تعلن اسماء الطرق التي سيتم قطعها في بغداد

2021/01/05 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن قطع عدد من الطرق الرئيسة في جاني الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، احتفاء بالذكرة المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وذكر مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل في تصريح صحفي، اليوم (5 كانون الاول 2020)، إن "محيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي ومنطقة المنصور سيتم قطع الطرق فيها".

وأضاف، "أما من جانب الرصافة فإنه سيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة".

ولفت إلى أن "القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا".

جدير بالذكر ان العاصمة بغداد تزينت استعدادا للاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي واقامة استعراض عسكري هو الأكبر منذ 18 عاما مع احتفالات شعبية ورسمية لاستذكار الأدوار الوطنية والقومية للجيش العراقي في حفظ سيادة البلاد ووحدتها.

ا.ح

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