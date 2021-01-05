ايران تبدي استعدادها لترميم معلم اثري في بغداد

2021/01/05 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشار وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني علي أصغر مونسان إلى تحقيق خبراء الآثار الإيرانيين في انهيار جزء من طاق كسرى الأثري في العاصمة العراقية بغداد.

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