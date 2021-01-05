كورونا يقسو مجددا على ايطاليا

2021/01/05 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649‭‭‬‬‬ وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.

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