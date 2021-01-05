اوبك بلس تقرر زيادة الانتاج بنحو 75 الف برميل

2021/01/05 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اتفق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج الدول الأعضاء الـ23، من النفط خلال الشهر المقبل، دون زيادة إضافية لروسيا وكازاخستان، كما تردد قبل الاجتماع.

وأسفر الاجتماع الـ13 لوزراء دول أوبك والحلفاء من خارج المنظمة، اليوم الثلاثاء، عن زيادة إنتاج النفط للمجموعة بنحو 75 ألف برميل يوميًا خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، عن المستويات الحالية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا، وفقًا لاقتراح روسي.

وأقر الاجتماع بضرورة العودة التدريجية لنحو 2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق من الخام بشكل تدريجي مع تحديد سرعة ذلك وفقًا لظروف السوق، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لأوبك.

وعلى جانب آخر، تشير تقارير إعلامية نشرتها وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية ستنفذ تخفيضات إضافية بأكثر من 400 ألف برميل يومياً خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

ويأتي ذلك في مسعى لتعويض الزيادة المجمعة والبالغة 75 ألف برميل يومياً.

وسلط الاجتماع الضوء على الأحداث غير المسبوقة التي شهدها عام 2020 والتأثير الصادم لوباء كورونا على الاقتصاد والأسواق العالمية.

وأوضح الاجتماع أن تزايد الإصابات وعودة إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة مع تزايد حالة عدم اليقين تسبب في تعافي اقتصادي أكثر هشاشة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021.

وأقر المشاركون في الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخرًا بالبرامج ذات الصلة باللقاحات، لكنه شدد على الحاجة لتوخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وارتفاع المخزونات المتراكمة بالإضافة لأوجه عدم اليقين السياسية الأخرى.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، في تغريدة على تويتر قبل قليل: إن الاتفاق استلزم جهودًا، لكنه جيد للدول الأعضاء، ولتحقيق الاستقرار بسوق النفط”.

وينفذ التحالف زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح اتفاق خفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميًا بدلًا من 7.7 مليون برميل يوميًا.

كما قرر أن تكون زيادة إنتاج كل من روسيا وقازاخستان بوتيرة أعلى خلال الشهر المقبل.

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